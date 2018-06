Zeker tien doden door zelfmoordaanslag Syrië

Het geweld vond plaats in de stad Kamishli, waar een vrachtwagenbom tot ontploffing werd gebracht. De aangevallen gebouwen behoren tot de Koerdische veiligheidsmacht Asayish. Onder de doden zijn minstens twee leden van Asayish. De overige slachtoffers zijn burgers, meldt het Syrische Observatorium voor Mensenrechten, het informatiebureau dat het aantal slachtoffers van de oorlog in Syrië bijhoudt. Naast de doden zijn er volgens het observatorium 29 gewonden gevallen.

Kamishli wordt beheerst door een Koerdische militie die strijdt tegen terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) in het noorden van Syrië. Koerdische strijdkrachten zijn een belangrijke partner van de door de VS-geleide aanvallen op IS. Dit jaar zijn grote delen van grondgebied van IS ingenomen.