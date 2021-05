Reisbranche ziet buitenlandse vakantie tijdens de zomer weer helemaal zitten

Het ziet er steeds meer naar uit dat we komende zomer weer naar zonnige bestemmingen kunnen reizen, zoals bijvoorbeeld het Spaanse strand van Benidorm. Ⓒ Getty Images

AMSTERDAM - Nu ook het vaccinatiepaspoort vorm krijgt, komt onze zomervakantie in zicht. Hoe gaat die eruit zien, waar moeten we rekening mee houden? Binnenland of buitenland? In elk geval zal bij alles nog steeds gelden: afstand houden bij buffet en inchecken. Vaccinatiepaspoort of testbewijs zijn nodig. Ook moet het mondkapje mee op reis.