Zorg dat je erbij komt!

Tijdens het hele nautische evenement verwacht Rijkswaterstaat (RWS) ongeveer 10.000 recreatieschepen te schutten in de sluizen, vertelt Wim Vriens, nautisch adviseur bij RWS.

Dat zijn er een stuk meer dan op een normale doordeweekse dag, als er ’slechts’ zo’n driehonderd vaartuigen voorbij komen.

Volgens Vriens was het gisteren ook de laatste kans om Amsterdam te bereiken als je vandaag wilt meevaren in de Sail-In Parade, het officiële begin van het evenement. Die vertrekt vanuit IJmuiden en leidt in een 12 kilometer lange optocht over het Noordzeekanaal naar de hoofdstad. Wie erbij wil zijn, moet voor 10.00 uur ’s ochtends in IJmuiden zijn. Daarna geldt eenrichtingsverkeer richting de stad.

Vanuit een toren op de kade hielden twee sluisoperators contact met de aankomende boten en zorgden ze dat alles in goede banen werd geleid. Extra stewards gaven aanwijzingen vanaf de kant. Veel schippers vonden het een spannende operatie om hun boot naar binnen te varen. „Ze staan allemaal met hun pikhaak klaar om af te houden”, aldus een van de stewards. „Ze tikken elkaar ook wel eens aan, maar dat gebeurt niet overdreven veel, hoor. Wij staan er om dat niet te laten gebeuren.”

Rijkswaterstaat is de komende dagen verder druk met het begeleiden van de schepen en de stremming van het Noordzeekanaal waar vandaag en komende zondag de parade doorheen vaart, aldus Vriens. Ook begeleidt de organisatie samen met de havendienst in konvooi de beroepsvaart en is RWS betrokken bij de afzetting op het IJ ’s avonds tijdens de vuurwerkshows.