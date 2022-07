Gemeente over aangekondigde boerenprotest: ’Wij dulden geen tractoren rond Schiphol’

De driehoek van Haarlemmermeer (burgemeester, politie, Openbaar Ministerie en marechaussee) aangevuld met Schiphol staan in opperste staat van paraatheid. Vrijdag spraken zij over de mogelijke protesten rond de luchthaven aanstaande maandag. „Schiphol is een veiligheidsrisicogebied. Juist nu de uitdaging is om de grote groep in- en uitreizende passagiers zo goed en snel mogelijk te faciliteren zouden blokkades onaanvaardbare risico’s opleveren”, meldt burgemeester Schuurmans na afloop van het beraad.

„Ik vertrouw op ieders gezonde verstand. Maar laat duidelijk zijn dat wij niet accepteren als de openbare orde en veiligheid op het spel staat”, aldus de burgemeester. Volgens de woordvoerder van de burgemeester liggen de draaiboeken klaar. „Vooropgesteld, het zijn geruchten. Er is nog geen aangekondigde demonstratie gemeld.”

Demonstratierecht

Volgens de woordvoerder van de marechaussee bereiden zij zich voor op mogelijke scenario’s door alle informatiekanalen in de gaten te houden. „We gaan niet vooruitlopen op iets wat mogelijk komen gaat. Over welke eenheden en middelen we gaan inzetten kunnen wij niets zeggen.”

Het demonstratierecht in Nederland is groot, zo zijn beide woordvoerders het eens. „Uiteraard kan er gedemonstreerd worden en daar willen we aan meewerken, maar de weg blokkeren en zeker rondom Schiphol, dat gaan we niet tolereren. Wellicht valt het mee, maar wij zijn in ieder geval voorbereid”, aldus woordvoerder van de burgemeester van Haarlemmermeer.

Schiphol staat in nauw contact met de gemeente Haarlemmermeer en de Koninklijke Marechaussee over de eventuele gevolgen voor de luchthaven van het boerenprotest op maandag 4 juli. „We roepen reizigers op om maandag zoveel mogelijk met het openbaar vervoer naar de luchthaven te komen en om zich goed voor te bereiden door de actuele informatie te raadplegen op onze website of via die van de luchtvaartmaatschappij”, meldt de woordvoerder van Schiphol.

„Geconfronteerd met radicale maatregelen door de overheid, is het logisch dat boeren de grenzen van het demonstratierecht opzoeken. Dom en ontoelaatbaar dat een aantal daar overheen gaat”, zegt verslaggever Wierd Duk in een nieuwe aflevering van de podcast Het Land van Wierd Duk: