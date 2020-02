Coronavirus bereikt Spaans eiland Mallora

Het National Center for Microbiology heeft zondag bevestigd dat er nu twee personen met het coronavirus zijn in Spanje.

De vier familieleden, die op Mallorca wonen, zijn zaterdag in quarantaine geplaatst. De vader van de familie zou in contact zin geweest met iemand in Frankrijk, die later werd gediagnosticeerd met het virus.

’Griepachtige verschijnselen’

Dr. Eugenia Carandell zegt in gesprek met Majorca Daily Bulletin dat de vader op 29 januari terug kwam naar Mallorca met ’griepachtige verschijnselen’. De man was bang dat hij het virus had opgelopen en nam contact op met het ministerie van gezondheidszorg in Spanje. Niet lang daarna werd de man opgenomen in het ziekenhuis op Mallorca.

Volgens Carandell gaat het om een vader, moeder, een dochter van 10 jaar oud en een dochter van 7 jaar oud. De 10-jarige dochter heeft koorts.