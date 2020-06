Zeven arrestaties na grootschalige fraude met inburgeringsgeld

In het onderzoek zijn donderdag vijf woningen en twee bedrijfspanden doorzocht in Rotterdam, Breda, Heerlen, Barendrecht, Roosendaal en gemeente Halderberge. Daarbij is beslag gelegd op administratie, enkele tienduizenden euro’s contant geld, drie auto’s, waardebonnen en bankrekeningen.

Vermoed wordt dat drie taalscholen gefraudeerd hebben met het inburgeringsgeld. Immigranten moeten in Nederland binnen drie jaar na aankomst inburgeringsexamen doen. Taalscholen kunnen hierbij helpen door onderwijs aan te bieden. Inburgeraars krijgen hiervoor een lening van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van maximaal 10.000 euro. Als ze slagen, hoeft dat geld niet terugbetaald te worden. Taalscholen factureren bij DUO en die betalen dan uit.

Waarschijnlijk zijn er in deze zaak valse facturen en valse verklaringen over deelname aan cursussen ingediend door bijvoorbeeld meer uren te declareren dan dat er les is gegeven. Vermoedelijk hebben de cursisten blanco contracten ondertekend zodat deze later weer konden worden aangepast. Bij inschrijving kregen cursisten contant geld of een cadeaubon van een elektronicawinkel. Het opgehaalde geld is vermoedelijk deels witgewassen.