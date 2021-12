Voetgangster (31) zwaargewond na aanrijding op zebrapad: ruiten mogelijk niet ijsvrij

De vrouw is met hoofdletsel naar een ziekenhuis in Tilburg gebracht. Het ongeval gebeurde rond 07.40 uur op de Groenedijk in Breda. Op dat moment hield de politie in Breda en Bavel controles op rijden met beslagen of niet ijsvrije ruiten. Daarvoor werden twee bestuurders bekeurd. Terwijl de agenten met de afhandeling van de bekeuring in Bavel bezig waren, kwam de melding van het ernstige ongeval in Breda binnen.

De politie roept automobilisten op niet de weg op te gaan voordat de ruiten ijsvrij zijn. „Het valt agenten op dat sommige bestuurders dat niet doen waardoor men nagenoeg geen zicht heeft, wat gevaarlijke situaties kan opleveren waarbij soms zelfs een stopteken van de politie niet opgemerkt wordt”, aldus de politie.

