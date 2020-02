Na ziekteverlof: hoe pakt Ollongren draad op in Kamer?

Kajsa Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken, was maandenlang afwezig. Haar taken werden toen overgenomen. Ⓒ ANP

Den Haag - Over uiterlijk een maand hoopt minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) na een half jaar ziekteverlof terug te keren in Den Haag. Maar hoe keer je ineens terug in een hectische topfunctie? Haar ministerie heeft nog geen plan voor een geruisloze landing gemaakt.