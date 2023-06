Premium Het beste van De Telegraaf

’Bewuste actie door vakmensen, geen verdwaalde bom’ Humanitaire ramp dreigt door verwoesting stuwdam: ’Wij hebben geen water en bij hen loopt het over’

Door Mischa van Diepen

Op beelden van de dam is te zien hoe een muur van water van enkele tientallen meters breed met grote kracht door een immens gat gutst. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Na een nachtelijke implosie van de stuwdam bij de bezette stad Nova Kachovka loopt het waterpeil van de rivier de Dnjepr in de Oekraïense provincie Cherson meter per meter op. Maar ook in hoger gelegen gebieden dreigt een humanitaire ramp. „Je kunt als verdedigende partij water als hindernis gebruiken”, aldus oud-commandant Mart de Kruif.