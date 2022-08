’Bodybuilder’ die olie in spieren injecteerde overleden op 55-jarige leeftijd

Zijn bijnaam was ook wel ’Valdir Synthol’. Hij gebruikte namelijk al jaren injecties met Synthol, met het risico op beroertes, infecties en zelfs op overlijden. De familie van Segato heeft het overlijden bevestigd aan de Baziliaanse nieuwszender UOL News. Op 26 juli, tevens zijn 55e verjaardag, zou Segata zich ziek gevoeld hebben. Hij belde de hulpdiensten en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, een paar uur later was hij overleden.

In meerdere interviews en in zijn eigen TikTok-video’s zei Segato dat hij geïnspireerd was door onder meer Arnold Schwarzenegger, een Oostenrijks-Amerikaans acteur, filmproducent en ex-bodybuilder. Ook keek hij op tegen fictieve figuren zoals De Hulk.

Tekst gaat verder onder het Instagrambericht en de TikTok-video.

Segato kreeg de afgelopen jaren veel aandacht op sociale media vanwege de schokkende misvormde aard van zijn nepspieren. Op TikTok had hij ruim 1,7 miljoen volgers. De Brazaliaanse werd niet geliefd binnen de bodybuildinggemeenschap, schrijven lokale media. Hij gaf de sport namelijk negatieve aandacht en was niet representatief voor de ware aard van bodybuilding, zo vonden zij. Buurtbewoners van Segato meldden eerder al dat hij ondanks zijn faam een heel geïsoleerd leven leidde.

Het is vooralsnog onbekend wat de precieze doodsoorzaak is geweest.