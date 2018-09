Autonome zorgverlener denkt minder aan stoppen

Dat blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL in International Journal of Nursing Studies.

Bevlogen

Een autonome zorgverlener zoekt voor veel problemen zelf een oplossing en heeft invloed op de inhoud en de organisatie van de zorg. Volgens de onderzoekers hebben zij hierdoor een hogere bevlogenheid. Deze zorgverleners voelen zich vitaal, energiek, zijn betrokken en gaan op in hun werk. Hierdoor denken zij minder snel aan stoppen met het werk dat zij doen.

"Autonomie is extra belangrijk voor zorgverleners in de thuiszorg", benadrukt onderzoeker Erica Maurits. "Zij werken vaak één op één met hun cliënten en kiezen vaak voor de thuiszorg vanwege de flexibiliteit en onafhankelijkheid in het werk. Autonomie is dan ook een belangrijk aandachtspunt om zorgverleners te behouden voor de zorg. Positieve ontwikkelingen in dit kader zijn dat wijkverpleegkundigen sinds begin dit jaar de zorg zelf indiceren en dat het aantal zelfsturende teams in thuiszorgorganisaties groeit."

Het onderzoek is uitgevoerd onder 262 verpleegkundigen van het landelijke Panel Verpleging & Verzorging van het NIVEL.