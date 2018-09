Plasterk onderzoekt salarissen top Alliander

Plasterk heeft de toezichthouder op de uitvoering van de Wet Normering Topinkomens in de (semi-) publieke sector gevraagd goed te kijken naar de constructie waarmee Alliander zijn top nu betaalt. „We gaan bekijken of Alliander de wet overtreedt”, aldus de minister in het AD.

Hij wijst er op dat de twee topbestuurders „in 2013 nog leiding gaven aan een van de netbeheerders, en in 2014 plots in dienst zijn van de holding die daarboven zit. En daarom zouden ze niet meer onder de wet vallen. Zo zijn we niet getrouwd.”

Volgens de minister lijkt het er op dat die constructie is opgezet om de wet te omzeilen en de topmensen 4 ton te kunnen betalen. Als de top onder de WNT valt, is de Balkenende-norm van 178.000 euro het maximale salaris. Alliander moet dan de topsalarissen afbouwen naar 178.000 euro.

Volgens Plasterk is het leiden van een regionale netbeheerder geen 'rocket science'. „Ik zie niet in waarom je daar 4 ton voor moet krijgen.”