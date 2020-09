Aapje in beslag genomen door inspecteurs NVWA

De NVWA ging de samenwerking aan met de politie. Uiteindelijk werd het aapje aangetroffen in een woning.

Er zal een proces-verbaal worden opgemaakt tegen de houder. Het is verboden om als particulier een aap als huisdier te houden.

Vanwege strafrechtelijk onderzoek worden er geen nadere details vermeld. Het is dus niet duidelijk waar de aapje in beslag is genomen of wanneer dit is gebeurd.