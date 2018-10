Alle hens aan dek voor Sail

Voor Theo en Wil Westgeest is het hun derde Sail die ze met de camper beleven. Ondanks de stortregen vermaken ze zich twee dagen voor het evenement uitstekend. Amsterdam en de provincie Noord-Holland hebben uitgebreide informatie verspreid over de plaatsen waar de grote massa kijkers morgen het best terecht kan.

Vrijwilligers die de komende dagen actief zijn op Sail, moeten allemaal succesvol een professionele gastvrijheidcursus afronden. De 1200 tijdelijke medewerkers worden getraind om zeker twee miljoen bezoekers te kunnen verwerken.

Maandag kregen ze in de Kromhouthal in Amsterdam een briefing over de gang van zaken tijdens het nautisch evenement.

In de cursus worden de deelnemers aangemoedigd enthousiast over te komen en geïnteresseerd te zijn in bezoekers met vragen. „De bezoekers worden ontvangen door iemand die betrokkenheid toont. Reageer proactief, let op je omgeving en smile!”, is de positieve boodschap aan de vrijwilligers.