Krant betaalde Benno L. geld

Dat maakt tv-programma Argos dinsdagavond bekend. Toen L. in 2013 na veel tegenwerkingen van andere gemeenten een woning in Leiden kreeg, onthulde NRC waar die woning was. Dat leidde tot volkswoede en protesten voor zijn huis.

In de uitzending stelt L.'s advocaat Pieter van der Kruijs dat er een afspraak is gemaakt om te zwijgen. ,,Het is vooral van de kant van de NRC een verzoek om te zwijgen. In ieder geval zijn ze hier ongelukkig mee geweest.'' Twee anonieme bronnen bevestigden de schikking aan Argos. NRC wilde niet reageren.