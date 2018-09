Tracy Morgan maakt comeback

De komiek was ruim een jaar uit de running na een ernstig auto-ongeluk in juni vorig jaar, waarbij zijn goede vriend en mentor James McNair om het leven kwam.

Tracy Morgan zal optreden als host van de derde aflevering op 17 oktober. De eerste aflevering neemt Miley Cyrus voor haar rekening en host van aflevering twee is Amy Schumer.

De 46-jarige Morgan maakte in 1996 zijn debuut bij SNL en was tot 2003 regelmatig te zien in het programma.