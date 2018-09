Twee vuurwapens gevonden in water Rotterdam

Duikers van de marine hebben maandag in het water van de Essenburgsingel in Rotterdam twee vuurwapens gevonden. In de buurt van de vindplaats was in juni een 27-jarige Rotterdammer doodgeschoten. De politie onderzoekt of de twee vuurwapens iets met die moord aan de kruising van de Essenburgstraat met de Buitenhofstraat te maken hebben.