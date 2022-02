Siciliaanse vulkaan Etna weer uitgebarsten: as slingert tien meter de lucht in

Op beelden is te zien hoe lava uit de top van de meer dan 3300 meter hoge berg in het oosten van Sicilië schiet. Voorlopig zijn er nog geen berichten van slachtoffers of grote schade.

Waarschuwing

De INGV heeft een waarschuwing afgegeven voor vluchten, maar de huidige activiteit van de vulkaan heeft geen invloed op het vliegtuigverkeer op de internationale luchthaven van Catania.

De Etna barstte vorig jaar in mei ook al uit. Uit de krater kwam een zwarte rookwolk en in verband met vulkanische as in de lucht werd de luchthaven gesloten. Erupties komen wel vaker voor. Ruim twee jaar geleden richtte een uitbarsting van Etna gevolgd door een aardbeving veel schade aan. Tientallen mensen raakten gewond en 1600 woningen liepen schade op.