’Schoonzoon en dochter van Donald Trump gedagvaard voor Capitoolbestorming’

Smith werd in november vorig jaar aangesteld om twee onderzoeken over te nemen waarbij Trump betrokken is. Het eerste onderzoek betreft het bewaren van geheime documenten in zijn onderkomen in Florida, nadat Trump het Witte Huis verliet. Het tweede onderzoek gaat in op de pogingen om de uitslag van de presidentsverkiezingen van 2020 ongeldig te laten verklaren.

De speciaal aanklager zou uiteindelijk kunnen besluiten Trump te vervolgen. De oud-president wil in 2024 weer een gooi naar het presidentschap doen.