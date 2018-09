Handel in Imtech opgeschort

De handel is stilgelegd in afwachting van een persbericht. Meerdere partijen hebben zich voor gemeld bij de curatoren voor onderdelen van de zeven divisies telende onderneming.

Installatiebedrijf Imtech werd vorige week failliet verklaard. De curatoren proberen gezonde onderdelen te verkopen. Er zijn voorlopig 7300 banen veiliggesteld, 1300 in Nederland. Investeringsmaatschappij Pon Holdings en Parcom Capital hebben een akkoord bereikt over het in zijn geheel overnemen van Imtech Marine. Afgelopen weekeinde kwamen de gesprekken over het onderdeel Nordic nog niet rond.

Veel werkmaatschappijen verkeren in geldnood, omdat de banken geen krediet voor de lopende uitgaven willen geven. Imtech moest twee keer door de banken worden gered.

Uit Midkap

Het aandeel Imtech zal komende maandag na het slot van de handel worden verwijderd uit de MidKap-index van de beurs in Amsterdam. Dat betekent dus dat de verwijdering vanaf dinsdag effectief is.

