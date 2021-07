Hoe Trump de pandemie in zijn voordeel kan laten werken

Amerika strijdt tegen een ‘pandemie van ongevaccineerden’. Met name in de Republikeinse staten is de vaccinatiegraad laag. Donald Trump kan hier zijn voordeel uit halen, beargumenteren buitenlandredacteuren Thijs Wolters en Frank van Vliet in een nieuwe aflevering van ‘Uncle Joe – een blik op de VS’. „Waarom neemt hij de tactiek van zijn voormalig perschef niet over?”