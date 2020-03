RIVM koopt chloroquine tegen coronavirus

Dat antwoordt een woordvoerder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op vragen van De Telegraaf. „Mocht het middel effectief blijken te zijn tegen COVID-19 en in de toekomst niet meer op de markt beschikbaar zijn, dan kan het RIVM met de ingekochte chloroquine ziekenhuizen bevoorraden.”

Dat is opmerkelijk, omdat nog niet duidelijk is of dat het geval is, zo erkent de zegsman. „Er loopt momenteel nog onderzoek naar de werkzaamheid van chloroquine tegen COVID-19.” Het middel wordt gebruikt bij de bestrijding van malaria.

Her en der werd beweerd dat het RIVM zelfs partijen chloroquine in beslag zou nemen voor als zou blijken dat het middel effectief werkt tegen het coronavirus. Daar is volgens de woordvoerder geen sprake van. „Het RIVM heeft geen chloroquine in beslag genomen. Het middel is gewoon op de markt verkrijgbaar. Het RIVM heeft dan ook chloroquine ingekocht.”

Hoeveelheid onduidelijk

Onduidelijk is hoeveel er van het middel is ingeslagen en voor welk bedrag. Specifieke medicijnen tegen het coronavirus zijn nog niet voorhanden, maar artsen kunnen bij ernstige infecties eventueel drie bestaande middelen toedienen aan patiënten. Het RIVM heeft op basis van de schaarse informatie die nu voorhanden is een voorlopig behandeladvies voor artsen uitgebracht.

Van geen van de medicijnen is wetenschappelijk bewezen dat ze goed werken tegen de ziekte COVID-19, die door het virus wordt veroorzaakt. Het zijn middelen die zijn ontwikkeld voor de bestrijding van andere ziekten en virussen, zoals malaria (chloroquine), ebola (het experimentele remdesivir) en hiv (lopinavir/ritonavir).

Politiebewaking

Het middel chloroquine staat zeer in de belangstelling. Medicijnfabriek Ace Pharmaceuticals in Zeewolde, dat het middel maakt, kreeg afgelopen dagen politiebewaking. Er was een ’verdachte situatie’ rond het pand in Zeewolde.