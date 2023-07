Betrapt met opblaasboom in Brabant: beruchte Mehdi (34) wacht 18 jaar cel in België

Volgens Nieuwsblad gaat het om de 34-jarige Mehdi Ramzi uit Maasmechelen. Hij leefde al drie jaar onder de radar na zijn veroordeling voor de dood van de 52-jarige drugsdealer Marino Sborzacchi uit Zonhoven in het Belgische Limburg.

De Belgische man viel zaterdag door de mand toen agenten hem rond tien uur ’s avonds zagen sjouwen met een opblaaspalmboom onder zijn arm. Die had hij gestolen bij een beachvolleybaltoernooi eerder die dag.

Maar bij de controle van zijn gegevens viel het agenten op dat de man in eigen land nog een lange straf open had staan. Hij was in 2016 namelijk veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf. Daarop werd de man in de boeien geslagen en in afwachting van zijn overlevering aan België in detentie gezet. De procedure voor zijn overlevering aan België is inmiddels opgestart.

’Paar euro’

De man bekende de diefstal, waarna de boom werd teruggebracht naar het sportterrein. Organisator Richard Pors ziet er de humor wel van in, laat hij weten aan Omroep Brabant. „Hij had een heel zielig palmboompje van anderhalve meter meegenomen. Die kosten een paar euro, dus van ons mocht hij die best houden. Maar nu blijkt er een heel verhaal achter te zitten. Dat hij met onze palmboom in Geldrop nota bene is opgepakt, is natuurlijk wel mooi.”

Drugsdealer Sborzacchi zat de bewuste nacht van zijn verdwijning op zijn bromfiets naar huis, nadat hij een pintje was gaan drinken in een café in Genk. Hij werd beroofd door Ramzi en zijn kompaan. De twee mannen reden de brommer klem en toen ze het portier open zwaaiden, vloog Sborzacchi tegen de grond. De mannen trapten in zijn gezicht en deelden rake klappen uit. Ze takelden de Zonhovenaar zwaar toe. Met gebroken ribben en een gehavend hoofd lieten ze hem achter in een steegje en ze vertrokken met de 100 euro die hij bij zich had, een magere buit. Het slachtoffer overleed aan die zware verwondingen.