Met opblaaspalm gepakte Belg bleek 18 jaar cel tegoed te hebben

De Belgische man viel zaterdag door de mand toen agenten hem rond tien uur ’s avonds zagen sjouwen met een opblaaspalmboom onder zijn arm. Die had hij gestolen bij een beachvolleybaltoernooi eerder die dag. De man bekende de diefstal, waarna de boom werd teruggebracht naar de organisatie.

Maar bij de controle van zijn gegevens viel het agenten op dat de man in eigen land nog een lange straf open had staan. Hij was in 2016 namelijk veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf. Daarop werd de man in de boeien geslagen en in afwachting van zijn overlevering aan België in detentie gezet. De procedure voor zijn overlevering aan België is inmiddels opgestart.