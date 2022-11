Premium Het beste van De Telegraaf

Ivar en Wanda Leurs strijden nu voor veiligere wegen Ouders doodgereden Shana: ’Mohammed L. speelde Russisch roulette met onze dochter’

Door Mascha de Jong en Robert Vinkenborg Kopieer naar clipboard

Ivar en Wanda Leurs grepen het verlies van hun enige dochter aan voor een succesvolle strijd om de 600 meter lange ’snelweg’ in Amsterdam-Osdorp veiliger te krijgen. Ⓒ Jean Paul Kuit

Amsterdam - Vol dromen verhuisde de 22-jarige Shana Leurs van Venlo naar Amsterdam. Op 4 maart 2021 werd ze op de Wolbrantskerkweg geschept door een piepjonge bestuurder. In het bijzijn van haar ouders overleed ze een dag later in het VUmc. Het verlies van hun enige dochter grepen Ivar en Wanda Leurs aan voor een succesvolle strijd om de 600 meter lange ’snelweg’ in Osdorp veiliger te krijgen. „We zijn het aan Shana verplicht, zo voelt dat.”