OM wil schokkende beelden Hümeyra (16) tonen in hoger beroep

De 33-jarige E. werd eind vorig jaar veroordeeld tot veertien jaar cel en tbs met dwangverpleging voor doodslag. Het OM ging daartegen in hoger beroep en probeert het gerechtshof te overtuigen dat sprake is van moord. De beelden zouden daarbij van dienst kunnen zijn, meldde het OM dinsdag tijdens een regiezitting van het hof.

Tijdens de rechtszaak vorig jaar zijn de beelden niet getoond in de rechtbank in Rotterdam. De officier van justitie van destijds, de advocaat van E. en de nabestaanden hadden het liever niet. De beelden zijn wel uitgebreid beschreven in het dossier. Daar staat in dat Hümeyra op 18 december 2018 van dichtbij met meerdere kogels is doodgeschoten nadat ze tijdens haar vlucht op de grond viel in de fietsenstalling van het Rotterdams Designcollege.

Tijdens de regiezitting kwamen diverse onderzoekswensen van justitie en verdediging aan bod. E. zelf verzocht het hof om zijn zaak achter gesloten deuren te behandelen. „Ik ben bang dat ik anders niet vrijuit kan spreken”, zei E. De kans op een behandeling achter gesloten deuren lijkt klein. „Als er één zaak is die ten overstaan van de maatschappij moet worden behandeld en waarin de verdachte zich in het openbaar moet verantwoorden, dan is deze het wel”, zei de aanklager.

E.’s advocaat Yehudi Moszkowicz wil tijdens de inhoudelijke behandeling van het hoger beroep de vader van E. oproepen als getuige. Die kan onder meer verklaren over een telefoongesprek dat hij nog voor de schietpartij met zijn zoon heeft gevoerd. Vader en zoon spraken in het telefoongesprek af dat E. de hond zou uitlaten. Volgens Moszkowicz bevestigt dit dat zijn cliënt geen vooropgezet plan had om Hümeyra kort daarna te doden. Het OM heeft geen bezwaar tegen het horen van de vader van E.

Moszkowicz wil ook de twee mannen horen die bij E. in de auto zaten op de bewuste dag, omdat hun verklaringen enigszins van elkaar afwijken. Justitie verzet zich ook hier niet tegen, „omdat er voor de verdediging veel op het spel staat.”