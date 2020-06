Defensie doorzoekt woning in Haaksbergen van moeder dode baby

Het team is volgens de politie ingezet, omdat het gespecialiseerd is in het speuren naar kleine en verborgen ruimtes. Het team beschikt onder meer over apparatuur waarmee door muren en om hoeken gekeken kan worden.

Waar in Haaksbergen precies naar wordt gezocht wil de politie niet zeggen. Afgelopen dinsdag hebben politie en justitie in het huis een videoreconstructie gemaakt van wat er mogelijk is gebeurd rond de geboorte van het kind.

De moeder en haar partner meldden zich op 12 april, eerste paasdag, bij een ziekenhuis in Enschede met het pasgeboren dode kindje. De omstandigheden waren zodanig verdacht dat het ziekenhuis melding deed bij de politie. Ruim een week later werden man en vrouw aangehouden. De vader is geen verdachte meer, maar de moeder zit nog steeds vast.