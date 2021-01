Trouwe hond wacht zes dagen bij ziekenhuis waar baasje na hersenbloeding ligt

De 68-jarige Cemal Senturk kreeg op 14 januari een hersenbloeding. Hond Boncuk, wat parel betekent, werd door de dochter van Senturk dagelijks meerdere keren mee naar huis genomen, maar het dier bleef maar terugkeren naar het ziekenhuis.

„Ze komt elke dag rond 9 uur ’s ochtends en wacht totdat het donker wordt. Ze gaat niet naar binnen. Als de deur opengaat, steekt ze haar hoofd even naar binnen”, aldus een beveiliger van het ziekenhuis tegen CBS.

Ⓒ AP

Woensdag was het grote moment daar, Senturk mocht het ziekenhuis verlaten. Bij de ingang van het ziekenhuis vond de hereniging plaats. Als Senturk in een rolstoel naar buiten wordt gereden, rent Boncuk om hem heen en springt hij bij de rolstoel op. „Ze is erg aan me gewend. En ik mis haar ook, constant”, aldus Senturk.