Burger jaagt mee op Jumbo-bomber

Het is de politie in Groningen opgevallen dat het publiek „breed meedenkt” en tips geeft in welke hoek de dader van de bedreigingen aan het adres van supermarktketen Jumbo gezocht zou kunnen worden. „Nu is het zaak te onderzoeken of er nieuwe en bruikbare informatie tussen zit”, meldt de politie in de meest recente update van het dossier Jumbo.