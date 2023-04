Aboutaleb: ’Scherp voetbalwet aan’

Wanneer de partijen bijeenkomen om de bijna wekelijkse incidenten tijdens duels in het betaald voetbal een halt toe te roepen, is volgens zijn woordvoerster nog niet bekend. „Maar het is duidelijk dat er iets moet gebeuren, want het probleem speelt niet alleen bij Feyenoord maar bij heel veel clubs.”

De eerste stap in de goede richting zou volgens de burgemeester zijn als clubs zelf afscheid nemen van het problematische deel van hun aanhang dat intern met naam en toenaam bekend is. In het geval van Feyenoord gaat het volgens Aboutaleb om vele honderden en mogelijk zelfs duizenden fans. Veel clubs zijn echter huiverig om de strijd met hun harde kern aan te gaan uit angst voor represailles.

Wat Aboutaleb betreft is de man die woensdagavond een aansteker op het hoofd van Klaassen gooide, nooit meer welkom bij een voetbalwedstrijd. Tijdens de wedstrijd zal hij zich dan bij de politie moeten melden om te voorkomen dat hij met de kaart van iemand anders toch op de tribune zit.

Beladen duels

Deze maand staan in de Rotterdamse Kuip nog twee beladen duels op het programma. Volgende week ontvangt Feyenoord in de kwartfinale van de Europa League AS Roma. Italiaanse fans zijn bij dat duel niet welkom. Feyenoord heeft bovendien besloten om het vak van waaruit de aansteker werd gegooid leeg te houden. Op 30 april spelen PSV en Ajax in de Maasstad de bekerfinale. In tegenstelling tot competitiewedstrijden zijn fans van de Amsterdamse club dan wel welkom in De Kuip. Bij eerdere finales was dan voor de aanhang van de club uit de hoofdstad aanleiding om vernielingen aan te richten in het stadion van de aartsrivaal en op grote schaal vuurwerk af te steken.

Welke maatregelen er nodig zijn om de wedstrijden zonder incidenten te laten verlopen, is volgens de zegsvrouw van de burgemeester een zaak van de club en de voetbalbond. „De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde buiten het stadion. Of bijvoorbeeld een wedstrijd direct moet worden gestaakt op het moment dat er vuurwerk wordt afgestoken, moet door de organiserende partij worden besloten. Als dat besluit dan is genomen, wordt dat aan de burgemeester voorgelegd vanwege de gevolgen voor de openbare orde buiten het stadion.”

Hoewel vuurwerk in stadions verboden is, werden woensdag toch massaal fakkels en rookpotten ontstoken. Gezien de grootte van het vuurwerk zou dat tijdens het fouilleren ontdekt moeten worden. Er wordt echter vooraf vrijwel nooit vuurwerk in beslag genomen. Vermoedelijk wordt het spul in de aanloop naar de wedstrijd in het station verstopt op plekken waar speurhonden tijdens inspecties niet komen. Een andere mogelijkheid is dat het vuurwerk wordt meegenomen door personen die vooraf niet worden gecontroleerd. Het weren van vuurwerk is volgens de woordvoerster van de burgemeester een taak van de clubs en hun beveiliging. „Maar het is inderdaad opvallend hoeveel vuurwerk er ondanks controles toch binnenkomt. Daar zou eens goed naar moeten worden gekeken.”