Bestuur Forum-jongeren trekt zich tijdelijk terug

Zaterdagavond liet het JFVD-bestuur weten dat senator Paul Cliteur, bestuurslid Olaf Ephraim en Kamerlid Wybren van Haga een onderzoek starten „om te kijken hoe dit in de toekomst beter kan worden voorkomen.”

In reactie op die verklaring kwamen zondag tal van partijprominenten in verzet. Meerdere senatoren, Europarlementariërs, Statenleden en raadsleden vinden dat er per direct schoon schip moet worden gemaakt bij de jongerentak. Ook de positie van JFVD-voorzitter Frederik Jansen, kandidaat voor de Tweede Kamer en rechterhand van partijleider Thierry Baudet, staat ter discussie.

Nieuwe verklaring

In een nieuwe verklaring laat het JFVD-bestuur weten dat er is besloten om tijdens het onderzoek tijdelijk terug te treden. Zo hoopt men ’elke schijn van belangenverstrengeling te voorkomen’. „Wij zien de resultaten met vertrouwen tegemoet en zullen uiteraard alle medewerking verlenen”, zo valt te lezen in een verklaring.

„Uitstekend. Direct doorpakken”, reageert partijleider Thierry Baudet op de nieuwe verklaring. „Geen trial by media maar serieus bekijken hoe het zit en daarna conclusies trekken.”