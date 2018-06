Meisjes verzinnen straatroof

Twee meisjes die aangifte hadden gedaan van een beroving door drie jongens, blijken die te hebben verzonnen. De politie in Utrecht meldt zondag dat de meisjes de diefstal van een tas realistischer wilden laten lijken door te zeggen dat ze waren beroofd bij verkeersplein de Berenkuil. De tas is wel echt gestolen, maar dat gebeurde in het Wilhelminapark, aldus de politie.