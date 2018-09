Zeker twintig doden bij bomaanslag Bagdad

De autobom ging af op een open terrein waar auto's te koop werden aangeboden. Op videomateriaal is volgens de Iraakse politie te zien dat een man komt aanrijden in de auto, parkeert en vervolgens een theehuis in gaat. Vijf minuten later explodeert de auto. Naast de doden zijn er 35 mensen gewond geraakt. Wie er achter de aanslag zit, is nog onduidelijk.

De sjiitische wijk Sadr City werd donderdag ook opgeschrikt door een bloedige aanslag. Meer dan zeventig mensen kwamen om. IS heeft de verantwoordelijkheid voor die aanslag opgeëist.

Verder werden zaterdag aanslagen gepleegd in de steden Taji en Madain. Daarbij kwamen waarschijnlijk negen mensen om het leven.