De politie was getipt dat er mogelijk vuurwapens in het huis waren. Een arrestatieteam is het pand daarop vrijdagmiddag binnengevallen. Behalve vuurwapens zijn ook andere wapens en geld in beslag genomen.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik