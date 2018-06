Populaire Duitse vakantieroute even dicht

Vertrekkende en terugkomende vakantiegangers liepen op een populaire vakantieroute in Duitsland zaterdagochtend tegen problemen aan. Op de A61 Koblenz-Mönchengladbach werd gedemonstreerd tegen de bruinkoolindustrie en daardoor was de weg in beide richtingen dicht tussen de knooppunten Wanlo en Jackerath, met files tot gevolg.