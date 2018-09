’Oudere automobilist op verkeerskennis testen’

Dat kan door het met goed gevolg afleggen van een speciale door toetsinstituut Cito ontwikkelde test. Zij worden dan via de computer getoetst op de kennis van de verkeersregels en het onderkennen van mogelijk risicovolle situaties op de weg.

Verkeersexperts dringen aan op ingrijpen omdat het aantal ouderen dat in het verkeer om het leven komt explosief toeneemt.

Vorig jaar vonden 140 mensen van boven de 65 jaar de dood bij een ongeluk, bijna negen procent meer dan in 2013. Daarmee is het de enige leeftijdscategorie die niet daalt.

Onder jongeren van 18-24 jaar, waar altijd veel slachtoffers vallen, neemt het aantal verkeersdoden juist af van 83 in 2013 naar 68 vorig jaar. In totaal vielen er 570 doden, een halvering in vergelijking met 2000.

Ook het CBR ziet door de vergrijzing steeds meer bejaarden in de problemen komen. In 2014 moesten duizend automobilisten van 75 jaar en ouder hun rijbewijs inleveren.

Het CBR verwacht dat het aantal verplichte rijtests voor deze categorie weggebruikers – nu nog 10.000 per jaar – sterk zal toenemen.

Online

Verkeersexperts zinnen op maatregelen om het tij te keren. Een Cito-toets voor de oudere chauffeur is er daar één van. Seniore automobilisten moeten daarmee aantonen dat ze de regels nog kennen en zich veilig op weg kunnen begeven. „Doel is 65-plussers aan het denken te zetten over de eigen sterke en minder sterke kanten in het verkeer”, zegt Aranka Krechting van Cito. „Dat doen we door online situaties voor te schotelen.”

Ouderen blijken vooral problemen te hebben met coördinatie, technische handelingen en het inschatten van plotseling opdoemende risico’s. „Zo hebben mensen van boven de 75 jaar vaak moeite met rotondes”, zegt Ariënne Brand, ‘deskundige praktische rijgeschiktheid’ van het CBR.

Steeds meer Nederlanders blijven tot op zeer hoge leeftijd autorijden. Het aantal automobilisten van 85 jaar en ouder steeg de afgelopen jaren van 21.000 tot ruim 72.000. Van alle 65-plussers had in 1985 53% van de mannen het rijbewijs en 13% van de vrouwen. Die aantallen zijn gestegen tot respectievelijk 87% en 56%.

Het idee van de toets is afkomstig van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Oost-Nederland. „Vervolgens heeft men ons benaderd en hebben wij samen met Cito dit programma ontwikkeld”, zegt Reinoud Nägele van Royal HaskoningDHV. „Het is zo dat je na het behalen van je rijbewijs soms wel vijftig jaar lang niet getest wordt of je nog wel van alle regels op de hoogte bent en je je nog goed gedraagt in het verkeer.”