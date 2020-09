Overstromingen en stroomuitval in Griekenland door orkaan Ianos

Bij de storm zijn windsnelheden tot 117 kilometer per uur gemeten. Meerdere vluchten die naar het eiland Kefalonia zouden gaan, moesten uitwijken vanwege de harde wind. Ook zijn veel bomen omgewaaid. Hardalias zei dat de autoriteiten nog geen meldingen over slachtoffers hebben gekregen.

De kustwacht meldde dat er voor de kust van het westelijke deel van het schiereiland Peloponnesos mogelijk een schip met aan boord 55 migranten in de problemen is geraakt door het slechte weer.

Mensen die zich in de buurt van de storm bevinden, is geadviseerd te blijven waar ze zijn. In 2017 overleden meer dan twintig mensen door een zware storm in Griekenland.