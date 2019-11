Kabinet: half miljard extra voor stikstofaanpak

Het is de bedoeling dat de provincies het bedrag aanvullen. Minister Schouten (Landbouw) kondigt verder een eerste pakket maatregelen aan om te zorgen dat de bouwsector weer aan de slag kan. Dat plan moet volgende week af zijn. Eerder deze week dacht de bewindsvrouw dat het nog ’enkele weken’ zou duren.

„Op dit moment wordt met man en macht gewerkt aan een aantal van deze maatregelen”, zegt Schouten. „Die moeten aan drie voorwaarden voldoen. Het moet snel ingevoerd kunnen worden, effectief zijn voor de natuur en haalbaar zijn.”

In Utrecht heeft de minister gesproken met alle commissarissen van de Koning. De zogeheten rijksheren gaan Den Haag helpen bij maatregelen die direct iets opleveren voor zogeheten Natura2000-gebieden.

„Ik wil benadrukken dat deze extra 500 miljoen euro niet het enige geld is dat nu beschikbaar is en beschikbaar gaat komen”, laat Schouten weten in een verklaring. „Zo is in het Klimaatakkoord al 100 miljoen euro gereserveerd voor de veehouderij rondom Natura 2000-gebieden en daarnaast kunnen extra middelen voor de woningmarkt worden gebruikt om de gevolgen van de stikstofproblematiek voor de woningbouw op te vangen. Voor de saneringsregeling van de varkenshouderij heeft het kabinet eerder al 180 miljoen euro vrijgemaakt.”