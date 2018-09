Onderzoek naar ernstig incident Schiphol

In de Kwartaalrapportage Luchtvaart van de OVV staat dat op 10 mei een landende Airbus A320 een doorstart maakte, terwijl op een andere baan een Embraer 190 toestemming kreeg om op te stijgen. Daardoor zouden de toestellen elkaars pad kruisen.

Pas toen de baanverkeersleider door iemand anders op de plotselinge doorstart van de Airbus werd gewezen, gaf hij de vliegers van de Airbus in allerijl opdracht om naar rechts te draaien en de bemanning van het andere vliegtuig om naar links te draaien. Er kan achteraf overigens niet worden gezegd of de toestellen elkaar wellicht zouden hebben geraakt, als niet was ingegrepen.

Bij een ander veiligheidsincident, op 13 juni, stond de luchtverkeersleider toe dat een Airbus A320 opsteeg van een startbaan die nog niet beschikbaar was gesteld. De verkeersleiding had niet direct aan de luchthaven gevraagd om de betreffende baan vrij te geven, nadat deze was geïnspecteerd door een luchthavenmedewerker. Omdat er geen gevaar was, besloot de verkeersleider de start van de Airbus door te laten gaan. De OVV onderzoekt ook dit incident.