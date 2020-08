Auto in beeld bij zaak doodrijden Tamar

Ⓒ Politie.nl

MARKEN - Bij het onderzoek naar het dodelijke ongeval in Zuiderwoude, waarbij het meisje Tamar (14) uit Marken waarschijnlijk werd aangereden door iemand die daarna doorreed, is de politie op zoek naar informatie over een Mazda 3. Deze auto is te zien op camerabeelden die in de nacht van het ongeluk zijn gemaakt. Tamar werd op zaterdag 25 juli rond 04.00 op de Waterlandse Zeedijk in Zuiderwoude gevonden.