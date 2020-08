Politie krijgt honderden tips over grijze Mazda in zaak Tamar

„Een doorbraak is een groot woord, maar dit is toch mogelijk een stapje dichterbij een doorbraak”, zei politiewoordvoerder Wendy Boudewijn eerder over de camerabeelden die werden vrijgegeven in het onderzoek naar het dodelijke ongeluk. Op de beelden is te zien hoe op 25 juli een (donker)grijze Mazda 3 om 05.30 uur de centrale parkeerplaats Kruisbaakweg van Marken verlaat en het dorp inrijdt.

De twee inzittenden van de Mazda arriveerden rond 03.10 op deze plek en zijn waarschijnlijk urenlang in de auto blijven zitten. „Dat ze bij daglicht de voorkant van de auto inspecteren is opvallend”, aldus Boudewijn: „En dat geldt ook voor het tijdstip dat ze aankomen, wat correspondeert met het feit dat we haar even later hebben gevonden.”

Voorkant van wagen geïnspecteerd

Iets meer dan twee uur nadat Tamar van huis was weggelopen arriveerde de wagen op de parkeerplaats. Pas om 05.30 uur, anderhalf uur nadat Tamar door de politie levenloos langs de Waterlandse Zeedijk is gevonden, is te zien dat de inzittenden uit de auto komen en de voorkant inspecteren. Daarna rijden ze het dorp in.

De weggelopen Tamar is aangereden en hulpeloos achtergelaten door de bestuurder.

Witte kentekenplaten

De gezochte auto heeft witte kentekenplaten: „In een groot aantal landen, onder meer Duitsland en Oost-Europa, worden witte kentekenplaten gebruikt. In sommige gevallen zijn ook Nederlandse kentekens wit”, aldus de politie. Volgens de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) worden witte platen in Nederland gebruikt voor aanhangwagens en aanhangsels zoals fietsendragers.

De woordvoerder: „Omdat we niets uitsluiten, geven we aan dat er in Nederland ook witte kentekenplaten zijn. Daar moeten we heel zorgvuldig in zijn. De mannen kijken ongeveer een halve minuut naar de voorkant van de auto voor ze Marken verder in rijden. We hebben ook beelden dat ze arriveren op de parkeerplaats maar die zijn niet vrijgegeven omdat die te onduidelijk zijn. Wij willen beide personen heel graag spreken en hopen dat ze zich melden. Dat geldt ook voor mensen die ze kennen.”

Op de beelden is niet te zien of de auto schade heeft: „Ze staan ook precies voor een heg. Wij hopen dat er mensen zijn die combinatie van deze twee personen en de auto herkennen. Mogelijk zien de personen zelf de beelden en denken: ’dat zijn wij, we bellen de politie want we hebben er toch niks mee te maken’.”

Markers met bewakingscamera’s

Het onderzoek van de politie richt zich nu met name het gegeven dat de auto die in het dorp in rijdt: „Wij hopen dat Markers met bewakingscamera’s nog eens de beelden vanaf half ’s zes morgens willen bekijken. Misschien dat de Mazda erop te zien is. Dat is voor ons cruciale informatie. Ook iemand op straat kan de auto hebben gezien.”

Voorwerpen gevonden in berm

De politie maakte woensdag ook bekend dat in de berm van de Waterlandse Zeedijk een aantal voorwerpen zijn gevonden, waarvan het rechercheteam op dit moment niet weet wat het zijn. Het gaat om een zwart dopje, een stukje kunststof met een groen streepje en een stukje kunststof voorzien van een rood streepje.

De 14-jarige Tamar is jongstleden zaterdag onder grote belangstelling in haar woonplaats begraven.