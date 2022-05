Ajax kampioen, uitzinnige fans vieren feestje: 51 aanhoudingen

Verslaggever Marcel Vink was in Amsterdam aanwezig. Lees zijn liveverslag terug onderaan dit bericht.

De festiviteiten wegens het landskampioenschap verliepen woensdagavond in Amsterdam zonder grote problemen. Het Amsterdamse politiekorps kijkt terug op een "feestelijke en beheersbare avond". Wel werden 51 mensen aangehouden, maar slechts een enkeling moet de nacht in de cel doorbrengen.

De verrichte arrestaties waren volgens de politie vooral het gevolg van vuurwerk, belediging of het verstoren van de openbare orde.

„Wij zijn kampioen, wij zijn kampioen”, klonk het woensdagavond uit de vele volle cafés in de hoofdstad, waar de kampioenswedstrijd door velen werd bekeken. Op het Leidseplein, dat volliep vanuit omliggende straten, barstte een groot feest los. Er werden vuurwerk en fakkels afgestoken en met vlaggen gezwaaid. Ondanks de regen heerste de pret en gooiden mensen de handjes in de lucht.

De Amsterdamse politie feliciteert Ajax met het behalen van de titel. „We wensen iedereen een prettig en veilig kampioensfeest”, twittert het korps. Om alles in goede banen te leiden, is bij het Leidseplein veel politie op de been.

Een paar kilometer verderop in de Johan Cruijff ArenA, werd Ajax gehuldigd. Duizenden fans die geen kaartje konden bemachtigen voor de wedstrijd verzamelden zich onder het parkeerdek bij het stadion. Ook daar werd veel vuurwerk afgestoken om de titel te vieren.

De gemeente Amsterdam feliciteert Ajax van harte met het 36e kampioenschap, zegt een woordvoerder van burgemeester Femke Halsema woensdag. Wegens de drukte in de stad heeft de zogenoemde driehoek (burgemeester, hoofdofficier van justitie en politiecommissaris) zich verzameld in het hoofdbureau aan de Elandsgracht. Halsema was om die reden niet bij de huldiging van de club in het stadion.

Eerder woensdag verzamelden zich supporters op het Leidseplein, dat samen met het Rembrandtplein is aangewezen als veiligheidsrisicogebied, evenals de omgeving van de Johan Cruijff ArenA.