Verf tegen wildplassers in San Francisco

Zodra urine op de 'muurverf' terechtkomt, ketst het terug op de schoenen en/ of broek van de dader. Dit komt doordat de verf hydrofoob is; super waterafstotend.

Hamburg

Mohammed Nuru, hoofd van de afdeling openbare werken, kwam op het idee de muren te laten 'verven' door een eerdere proef in de uitgaanswijk St Pauli in Hamburg. Ook daar werden muren beschilderd met de waterafstotende verf om late, dronken stappers ervan te weerhouden steegjes, bushokjes of andere openbare plekken te gebruiken als openbaar toilet.

Wildplassers zijn al lange tijd een groot probleem voor San Francisco. In 2002 is besloten daders een boete te geven van 50 tot 100 dollar, maar dat heeft tot nu toe weinig impact gehad. Alleen al vanaf januari dit jaar heeft de gemeentedienst zo'n 375 verzoeken gehad om urine van de muren te stomen, uit verschillenden delen van de stad. Om de overlast tegen te gaan staan er al veel mobiele plashokjes in de stad, maar die kunnen het probleem niet oplossen.