Verdachte dansleraar geeft seks met minderjarige leerling toe

Kopieer naar clipboard

GRONINGEN - Een 38-jarige dansschoolhouder uit Groningen geeft toe dat hij in 2020 seks had met een van zijn leerlingen. Het meisje was destijds 17 jaar oud. Khalid A. dacht dat ze meerderjarig was, zei hij dinsdag in de rechtbank in Groningen. De man zou volgens de aanklacht sinds 2015 dertien personen hebben verkracht of aangerand, of pogingen daartoe hebben gedaan. Het ging om leerlingen of docenten.