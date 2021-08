Afghaanse komiek gedood door Taliban: hij bleef grappen maken tot het eind

Zwan werd meegenomen uit zijn huis in Kandahar. De razendsnelle opmars van de Taliban kostte hem eind juli het leven, meldt Human Rights Watch. Ook na zijn arrestatie bleef Zwan volgens de Daily Mail grappen maken, zo is op te maken uit filmpjes. Moslimfundamentalisten sloegen hem met een geweer in het gezicht terwijl hij werd meegenomen in een auto. Hij werd dood gevonden bij een boom.

De Taliban bevestigen zijn dood, maar zouden de eigenhandige executie van de hand wijzen. Volgens de radicale beweging zijn de daders gearresteerd. Zwan laat een vrouw en dochters na. Hij werkte voorheen voor de Afghaanse nationale politie. De laatste jaren zette hij filmpjes van zichzelf op sociale media, waarin hij ook de Taliban op de hak nam.

VN: executies Taliban en protest onderdrukt

De Verenigde Naties hebben betrouwbare meldingen gekregen van executies door de Taliban, meldt VN-mensenrechtenchef Michelle Bachelet. De VN heeft ook berichten gehad van de beperking van vrouwenrechten en de onderdrukking van protesten tegen de Taliban.

Bachelet vraagt de mensenrechtenraad van de VN om de Taliban nauw te monitoren. De raad hield dinsdag een spoedbijeenkomst over de situatie in Afghanistan. Bachelet vraagt de Taliban om hun uitspraken over de positie van vrouwen onder hun nieuwe regime waar te maken.

Kort na de machtsovername zei de radicaalislamitische groepering dat vrouwen naar school of werk mochten blijven gaan en niet per se een boerka aan moeten. Al toen die toezegging gedaan werd kwamen uit meerdere Afghaanse gebieden verhalen dat vrouwen niet meer mochten werken en niet meer alleen over straat mochten.

De Europese Unie heeft aangekondigd de noodsteun voor Afghanistan te verhogen van 50 miljoen euro naar 200 miljoen euro. Dit komt bovenop bijdragen van EU-lidstaten, meldt voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie op Twitter. Later op de dag, tijdens de G7-top, zal de noodsteun officieel worden aangekondigd. De hulp zou wel afhangen van hoe mensen- en vrouwenrechten worden gerespecteerd in Afghanistan.

