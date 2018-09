Trump en Porosjenko dringen aan op bestand

Porosjenko’s leger en pro-Russische separatisten zijn de afgelopen week in hevige gevechten verwikkeld geraakt, de zwaarste sinds maanden. Volgens separatisten is bijvoorbeeld aan het eind van afgelopen week een woonwijk in Donetsk bestookt door het leger en zijn twee burgers gedood en veertien gewond geraakt. In en rond Donetsk zijn de afgelopen week tientallen doden gevallen, onder wie ook regeringsmilitairen en opstandelingen.

Ⓒ AFP

Porosjenko en Trump hebben zich ook uitgesproken „voor een versterking van het strategische partnerschap tussen beide landen.” Dit hebben medewerkers van de Oekraïense president zondag gemeld. Porosjenko wil graag bij Trump op bezoek, maar een datum is niet ’geprikt’.