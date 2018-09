Kerry heropent ambassade VS op Cuba

Bij de ceremonie zullen behalve Kerry ook een aantal parlementsleden, zakenmensen en academici aanwezig zijn die hebben aangedrongen op een verbetering van de relatie tussen Cuba en de VS. Sinds december vorig jaar zijn de betrekkingen tussen de twee landen verbeterd. Vorige maand werd de Cubaanse vlag gehesen voor de Cubaanse ambassade in Washington.

Op Cuba en in de VS was al diplomatieke vertegenwoordiging. Het 'upgraden' van die kantoren tot ambassades is symbolisch voor het aanhalen van de banden. Fidel Castro, de voormalig leider van Cuba, heeft in een open brief in Cubaanse media echter het Amerikaanse buitenlandbeleid bekritiseerd, meldde de BBC.

Castro, die donderdag 89 jaar werd, stelde in zijn brief dat de Amerikanen Cuba miljoenen verschuldigd zijn. Door het handelsembargo van de Verenigde Staten heeft Cuba miljoenen dollars misgelopen en die moeten terug worden betaald, aldus Castro. Het embargo werd in de jaren zestig ingevoerd vanwege de socialistische weg die de revolutionaire Castro insloeg.

Over het aanhalen van de banden met de VS schreef hij niets. In januari liet hij zich daar wel enigszins positief over uit. „Ik vertrouw het beleid van de Amerikanen niet”, schreef Castro. „Ik heb ook niet met ze gesproken. Maar dat betekent niet dat ik een vreedzame oplossing voor conflicten verwerp.”