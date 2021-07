Inkijkje in narcoterreur: deze series zijn het kijken waard

Narcos draait om de opkomst en ondergang van de Colombiaanse drugsbaas Pablo Escobar. Ⓒ Netflix

Verhalen over drugshandel fascineren. Is het niet het vernuft van slimme smokkelaars, dan wel de pronkerige rijkdom van slechteriken of het onwezenlijke geweld waartoe bendeleden in staat zijn. Deze week lanceerde Netflix de serie Somos, een beklemmend verhaal over macabere gebeurtenissen in een Mexicaans grensstadje. Waarom is Somos het kijken waard en welke andere producties geven een authentiek beeld van de drugsoorlog?