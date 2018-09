Varend erfgoed op Sail 2015

Het varende erfgoed werd in 1936 gekocht bij scheepsbouwer Royal Van Lent op het eiland De Kaag, door Theodorus Heere, grootvader van huidig eigenaar Theo Heere. Opa was burgemeester van de gemeente Raamsdonk en tevens landeigenaar van delen van de Biesbosch. De Elft (de naam van een haringachtige riviervis) deed dienst als inspectieschip in het uitgestrekte natuurgebied.

In de oorlog weigerde de burgemeester mee te werken aan de deportatie van Joden. Hij moest onderduiken en ook het schip ’dook onder’, in de dikke rietkragen van de Biesbosch. Kleinzoon Theo liet De Elft vijf jaar geleden grondig restaureren, met behoud van het originele karakter.

De Elft is een van de ruim vijftig boten van de Vereniging van Booteigenaren Oude Glorie (VBOG) die in Amsterdam te bewonderen zijn.