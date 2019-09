OM eist 18 jaar cel voor roofmoord Maastricht

Tijdens een eerdere zitting wezen de verdachten elkaar aan als dader van het doden van het slachtoffer. Maar het OM stelde dinsdag voor de rechtbank in Roermond dat beiden hebben geschoten.

De Belg Mario Z. (64) raakte de dealer met een kogel bij de auto waar ze hem probeerden te beroven van harddrugs. Zijn Albanese kompaan Perparim S. (39) schoot vervolgens op de man toen die op de vlucht sloeg. De schotwonden werden het slachtoffer fataal.

Het misdrijf werd ’s avonds in het centrum van Maastricht gepleegd onder de ogen van meerdere getuigen. Volgens het OM had de Albanees de harddrugs nodig om het onderkomen in België waar hij verbleef, te kunnen betalen. De Belg wilde zelf gaan dealen met de geroofde drugs.